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Орловский портал «Обращаем внимание» рассмотрел 115 обращений

Портал работает с февраля этого года на сайте правительства области. Туда можно подать жалобы и предложения по самой разной тематике: от дорог и проблем в ЖКХ до здравоохранения и культуры.


За время работы обновленной версии поступило порядка 115 обращений от орловцев. Сейчас для того чтобы рассказать о проблеме или предложении, достаточно электронной почты.
 
Андрей Артёмов, зам. руководителя департамента информационных технологий по Орловской области: «После регистрации, можно подать обращение, указать цель, выбрать рубрику или тематику данного обращения и написать, что конкретно вас интересует, какая у вас есть проблема. После этого данное обращение поступает в обработку и в срок до восьми дней вам поступит ответ на ваше обращение».
 
Самые актуальные темы, по которым поступают обращения на портал: это здравоохранение, ЖКХ и дороги. С 8 апреля в разделе «Карта сообщений» добавлена новая тема «Инициативы по вопросам поддержки бизнеса», где можно высказать инициативу по решению проблем в деловой сфере, индивидуальном предпринимательстве или самозанятости, в связи с распространением COVID-19.



Эва Стасюлевич
27 мая 2020 года
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