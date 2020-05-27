Орловский портал «Обращаем внимание» рассмотрел 115 обращений Портал работает с февраля этого года на сайте правительства области. Туда можно подать жалобы и предложения по самой разной тематике: от дорог и проблем в ЖКХ до здравоохранения и культуры.





За время работы обновленной версии поступило порядка 115 обращений от орловцев. Сейчас для того чтобы рассказать о проблеме или предложении, достаточно электронной почты. Андрей Артёмов, зам. руководителя департамента информационных технологий по Орловской области: «После регистрации, можно подать обращение, указать цель, выбрать рубрику или тематику данного обращения и написать, что конкретно вас интересует, какая у вас есть проблема. После этого данное обращение поступает в обработку и в срок до восьми дней вам поступит ответ на ваше обращение». Самые актуальные темы, по которым поступают обращения на портал: это здравоохранение, ЖКХ и дороги. С 8 апреля в разделе «Карта сообщений» добавлена новая тема «Инициативы по вопросам поддержки бизнеса», где можно высказать инициативу по решению проблем в деловой сфере, индивидуальном предпринимательстве или самозанятости, в связи с распространением COVID-19.





Эва Стасюлевич

27 мая 2020 года



