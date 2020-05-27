Аварийное проживание Кто отвечает за снос дома № 2 на улице Плещеевской в Орле, и когда расселят соседний объект? Дом № 4 семь лет назад был признан аварийным, однако люди там по-прежнему живут. Не только рядом с руинами, но и с риском оказаться под руинами. Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание на эти объекты.





Дом № 2 по улице Плещеевской в Орле расселили еще 4 года назад. Но до сих пор полуразрушенное здание не снесено. Этот объект не только портит вид, но и является потенциально опасным для соседних домов. Алёна Клейменова, жительница дома №4 по ул. Плещеевской: «Как раз на Пасху, в ночь с 18 на 19 апреля, в час ночи был пожар. Я вызывала пожарных, все полыхало. Дошло до дерева, которое, если бы загорелось, то упало бы на наш дом». Впрочем, и без опасного соседства дому № 4 может грозить и обрушение и пожар. 16-квартирная двухэтажка была построена как временное жилье для работников Часового завода. Деревянные перекрытия, диффузные печки служат уже больше 60 лет. Дом еще в 2013 году был признан аварийным, его расселение было намечено на 2019 год. Татьяна Гусакова жительница дома №4 по ул. Плещеевской: «Он первый строился, потом - соседний дом, и благодаря тому, что люди до Путина дошли, их снесли, а мы теперь остались в руинах». Ольга Щербакова, жительница дома №4 по ул. Плещеевской: «Я обращалась на прямую линию с Владимиром Владимировичем Путиным, лично сама ему после прямого эфира писала о том, что нас не хотят расселять. У нас рушатся уже потолки. Мы писали также письмо Муромскому с просьбой, чтобы нас переселили или хотя бы дали ответ, почему нас не переселяют, в августе 2019. Но ответа до сих пор нет». Кто мог - съехали, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью. Порядка 10 семей по-прежнему живут в доме. Дети наперебой рассказывают, как с крыши сдувает кирпичи от разрушающейся трубы, о промерзающих полах, трещинах в стенах и дырявой крыше. Взрослые пытаются своими силами хоть как-то устранить недостатки. В мэрии сообщили, что переехать в маневренный фонд, где жить, может, и неудобно, но безопасно, жильцы отказались. А очередь на переселение сдвинулась еще на несколько лет. Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Дом сейчас находится в действующей программе расселения граждан из аварийных домов 2019-2025 годов. И стоит в плане на расселение до конца 2024 года». Что касается уже расселенного дома, то и снести его должны были еще в марте. Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Управлением коммунального хозяйства города Орла был заключен в феврале этого года договор на снос, однако подрядчик не эффективно выполнил свою работу, поэтому в настоящий момент договор расторгнут». Новые торги будут только в июне. Кто и когда будет заниматься сносом, пока неясно. Однако в администрации пообещали в ближайшее время оградить эту территорию. Активисты народного фронта обещают взять это под свой контроль. Юрий Власов, активист Орловского регионального отделения ОНФ: «Народный фронт внимательно относиться к проблеме расселяемых домов. И сегодня это один из примеров того, как неправильно это происходит. Если он сносится, он должен быть убран, а если снесен и оставлен в таком состоянии до каких-то лучших времен, то здесь должно быть ограждение. Сегодня это потенциально опасная территория». К слову, по данным администрации Орла, аварийных домов, попавших в программу расселения с 2019 по 2025 год, в Орле 127. Еще 174 дома в нее не вошли.





Татьяна Тимохина

27 мая 2020 года



