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Орловские предприниматели, работающие в пострадавших от пандемии отраслях, могут обратиться за федеральным грантом за апрель

Эти средства можно потратить на заработную плату коллективу.


Для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и микропредприятий в условиях пандемии правительство разработало меры поддержки. Беспроцентный кредит на выплату зарплат, отсрочка на 6 месяцев по уже имеющимся. Предусмотрены налоговые послабления - продлены сроки уплаты налогов. Снижены тарифы по страховым взносам, введен мораторий на аренду государственного и муниципального имущества. 
 
О мерах поддержки бизнеса в сложных условиях рассказал руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.
 
Какие меры поддержки для предпринимателей сегодня реально работают в нашем регионе?
 
- Спектр господдержки, как федеральной, так и региональной, достаточно широк, но некоторые виды поддержки пользуются наибольшим спросом у орловских предпринимателей. Необходимо отметить, что более 26 тысяч орловских предпринимателей в той или иной степени получили поддержку в виде отсрочки либо реструктуризации налоговых платежей. Но, в то же время, самая востребованная мера поддержки это получение кредита под ноль процентов в наших финансовых учреждениях, которые позволяют сегодня получать кредитные средства и поддерживать занятость своих работников. Таких кредитов на сегодняшний день получено 57 на общую сумму более 80 миллионов рублей, что позволило поддержать более тысячи работников предприятий. С момента вступления в силу еще одного вида поддержки - получения безвозмездного гранта, который предоставляется через федеральную налоговую службу, больший акцент внимания наших предпринимателей, конечно, сместился на этот вид поддержки. И сегодня более 7 тысяч заявлений уже поступило в налоговую инспекцию. Первые выплаты нашими предпринимателями уже получены. Особенность этого вида поддержки заключается в том, что предприниматель может получить на всю свою списочную численность работников безвозмездный грант в размере 12 130 рублей как на выплату за апрель, так в последующем при подаче заявления на выплату и в мае месяце. Главным условием получения такого вида поддержки является сохранение численности занятых на предприятии в районе 90%. Сегодня это самый востребованный вид поддержки, наряду с другими он самый актуальный.

Существуют ли сроки получения безвозмездного гранта?
 
- Да, конечно. Срок подачи заявления при получении безвозмездного гранта за апрель это 1 июня. Срок подачи заявления на получение майского гранта - 1 июля. В этой связи хочу еще раз обратиться ко всем предпринимателям: для того чтобы получить выплату за апрель, необходимо подать заявление до 1 июня. То есть, практически срок подачи заявлений истекает на этой неделе. Еще раз прошу вас обратить на это внимание.
 
Существующие меры поддержки это уже весь пакет или будут разрабатываться еще дополнительные?
 
- Работа по разработке новых мер поддержки продолжается как на региональном, так и на федеральном уровне. Необходимо отметить в этой связи еще один новый вид поддержки, который станет востребованным нашими предпринимателями. Это так называемый кредитный продукт под 2%, который позволит нашим предпринимателям получить кредитные средства в банках также для поддержания занятости своих работников. Этот кредит можно получить со сроком погашения до 1 апреля 2021 года. Главное условие получения кредитных средств - сохранение занятости работников на уровне 90%. При выполнении этого условия кредитные средства, которые были получены в рамках этого продукта, могут быть заемщиком списаны полностью. При выполнения условия сохранения численности работников на своем предприятии на уровне 80% можно будет списать 50% от стоимости этого кредита. Мы предполагаем, что это будет достаточно востребованный продукт для наших предпринимателей, и с нетерпением ждем порядок его уточнений и начала работы по этому продукту.
 
Будут ли оказаны меры поддержки предпринимателям, которые не вошли в список пострадавших отраслей?
 
- К сожалению, сегодня в тех условиях той нормативной базы, которую мы видим, государственную поддержку могут получать только те организации, которые вошли в перечень пострадавших отраслей. Несмотря на это губернатор Орловской области инициировал ряд обращений к Правительству Российской Федерации с просьбой включить и те отрасли, которые не попали в список пострадавших отраслей, но попали под серьезные ограничения в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. И сегодня уже на федеральном уровне эти обращения находят отклик. Минэкономразвития обратилось в Правительство РФ с просьбой разрешить предпринимателям уточнить свой ОКВЭД до 1 июля 2020 года, чтобы они также могли воспользоваться мерами господдержки. Надеемся, что Правительство РФ примет положительное решение, и тогда список получателей господдержки на территории Орловской области увеличится практически в два раза.
 
Сколько на Орловщине подобных предпринимателей?
 
- Сегодня примерно 8 800 предпринимателей находятся в списках пострадавших отраслей и, к сожалению, более 4500 предпринимателей попали под ограничения, но сегодня в списке пострадавших отраслей не находятся. Надеемся, что с принятием на федеральном уровне этого решения они так же смогут воспользоваться этими мерами поддержки.
 
Где предприниматели в электронном виде могут посмотреть всю информацию?
 
В рамках работы центра «Мой бизнес» сегодня созданы электронные сервисы, на которых можно ознакомиться со всеми продуктами и со всеми возможностями, а также с теми ограничениями, которые введены сегодня в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Заходя на наш портал http://www.msb57.ru/ и специальный портал http://covid.economy.gov.ru/, любой предприниматель может ознакомиться с региональными и федеральными мерами господдержки. На нашем портале размещена также контактная информация всех организаций, которые могли бы сегодня в той или иной степени заинтересовать предпринимателя при решении актуальных вопросов в рамках существующих ограничений.
 
Сегодня центр «Мой бизнес» стал не только центром государственной поддержки предпринимателей, но и центром антикризисной поддержки. На базе центра развернута горячая линия, которая работает с первых дней введения ограничений. Более 3000 предпринимателей уже обратились на горячую линию и получили реальную консультацию по всем актуальным вопросам.
 
С мая 2020 года центр «Мой бизнес» запустил реализацию новой программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса - софинансирование основных затрат. Данная мера предоставляет возможность получить наиболее популярные услуги: разработка юридических документов, аутсорсинг бухгалтерии, сопровождение в госзакупках. Все для развития дела со стопроцентной экономией.
 
Какие меры поддержки фонд микрофинансирования и гарантийный фонд предоставляет предпринимателям?
 
- Фонд микрофинансирования продолжает кредитовать наших субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодня мы выдали уже 175 микрокредитов на общую сумму боле 180 миллионов рублей. В том числе мы выдали 41 микрокредит именно для тех субъектов МСП, которые находятся в пострадавших отраслях. Гарантийный фонд сегодня обеспечил получение нашим предпринимателям более миллиарда кредитных средств. При взаимодействии с федеральным центром мы получаем, в рамках нацпроекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», дополнительно 150 миллионов рублей на капитализацию нашего фонда. Помимо этого, в рамках распоряжения правительства, мы получаем еще 16 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. С учетом областного софинансирования сегодня мы имеем возможность докапитализировать в ближайшее время наш фонд на 170 миллионов рублей, что, в свою очередь, позволит конвертировать эти средства для предоставления микрозаймов для наших субъектов малого и среднего предпринимательства.



Анна Вайсергисер
27 мая 2020 года
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