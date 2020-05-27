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Школьники из малообеспеченных семей смогут получить компьютеры

Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют за лето обеспечить компьютерной техникой всех нуждающихся в ней российских школьников, сообщила в среду генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.


Слова Светланы Чупшевой приводит информационное агентство ТАСС: «Пока планируем до 1 сентября [продлить программу по обеспечению школьников техникой для обучения]. Надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей».

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 300 тыс. единиц компьютерной техники было передано безвозмездно в семьи для дистанционного обучения.
 
 
Сергей Кравцов: «Когда 15 марта учащиеся были переведены на домашнее обучение, возникли определенные сложности с обеспечением компьютерной техникой, особенно у малообеспеченных семей, там, где несколько ребят учится в школе. Более 300 тыс. единиц компьютерной техники было безвозмездно передано в семьи. При этом 20 тыс. учителей также были обеспечены соответствующей компьютерной техникой».



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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