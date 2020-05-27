«Орелводоканал» проводит масштабную проверку всех водозаборных узлов

Каждый день жители Орла потребляют до 100 тысяч кубометров воды. Добывают их в артезианских скважинах. Сегодня их 87. В этом году изменилось законодательство. Теперь те, кто использует недра, должны за ними и следить. Прежде всего, необходим сбор и оценка информации о количестве, качестве и рациональном использовании ресурсов.

В ходе проверки оценят запасы воды и техническое состояние скважин. Состав воды, химико-биологические критерии, уровень горизонта определяют в лаборатории «Орелводоканала».

Владислав Терновых, главный инженер МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Предприятием закуплено надежное оборудование. Мы в состоянии сами промыть ствол скважины, мы сами можем сделать телевидеоинспекцию на глубине более 100 метров».

Кроме того будет проведен мониторинг уровней воды, ее запасов и самих месторождений.

На сегодняшний день 18 скважин уже проверено. За два месяца работу рассчитывают завершить в полном объеме. Данные обработают, и они станут основанием для добычи и распределения воды в областном центре на 25 лет. «Водоканалу» останется только следить за уровнем и обеспечивать качество по требованиям СанПиНа. Но уже предварительные результаты исследований говорят о том, что проблемы с питьевой водой в Орле, по крайней мере, на ближайшую четверть века, не предвидятся.