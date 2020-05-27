В Орле готовится к открытию модельная библиотека

Грант на 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» выиграла библиотека имени Пушкина.

Вместо муниципальной аптеки - библиотека. 500 квадратных метров отдали под библиотеку им. Пушкина, которая сейчас расположена в Торговых рядах.

Сейчас идет ремонт, приобретается современное оборудование, продумывают варианты новых услуг и комплектуют книжный фонд.

Ирина Гладкова, директор Централизованной библиотечной системы г. Орла: «Пять тысяч новинок уже приобретено. То есть это будет хороший укомплектованный фонд. Это будет современное оборудование. Мы уже плоттер, информационный киоск, в который будет закачена и навигация по библиотеке».

Согласно дизайн-проекту разработано зонирование пространства. Например, в тихой зоне можно будет посидеть на мягком пуфике с новой книгой или со своим гаджетом.

Новая библиотека имени Пушкина подразумевает работу не только с взрослыми читателями, но и с детьми, поэтому здесь предполагается детский остров, где ребята смогут поиграть, позаниматься, почитать книжки пока родители на абонементе будут выбирать книги.

Огромного читального зала не будет, сегодня эта не актуально. Самую большую зону, оснащенную мобильной мебелью, отдадут под молодежный библиодром. Здесь можно будет увидеть постановки самодеятельных театров, да и просто общаться. Это будет зона коворкинга. Оформлена она будет в стилистике орловского списа, а жалюзи украсит древо познания.

Библиотека имени Пушкина и сегодня отличается тем, что там ежемесячно проходят выставки, презентации и встречи читателей с интересными людьми. В новом пространстве все это заиграет новыми более яркими красками. Открытие первой в Орле модельной библиотеки состоится 1 октября.

Кстати, сегодня - Всероссийский день библиотек. Из-за пандемии уже почти два месяца все орловские библиотеки работают в онлайн-режиме. И свой профессиональный праздник отметят тоже удаленно от читателей.