В Орле произошло обрушение крыши спортзала Пострадавших нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл на место происшествия.





Обрушилась крыша пристройки между домами №23 и №25 по Наугорскому шоссе. Там находился старый спортзал. В период подготовки к капитальному ремонту домов были выявлены дефекты каменной кладки. МЧС уже проводят работы на месте происшествия. Причины обрушения крыши устанавливаются. На место происшествия выехала съёмочная группа ГТРК «Орёл» .





Артемий Лукьянчиков

27 мая 2020 года



