В Орле произошло обрушение крыши спортзала

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В Орле произошло обрушение крыши спортзалаПострадавших нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл на место происшествия.
Обрушилась крыша пристройки между домами №23 и №25 по Наугорскому шоссе. Там находился старый спортзал. В период подготовки к капитальному ремонту домов были выявлены дефекты каменной кладки. МЧС уже проводят работы на месте происшествия.
Причины обрушения крыши устанавливаются. На место происшествия выехала съёмочная группа ГТРК «Орёл» .
Артемий Лукьянчиков
27 мая 2020 года