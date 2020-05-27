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Сегодня Владимиру Круглому исполнилось 65 лет

Владимир Игоревич Круглый является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Орловской области с сентября 2014 года. Представляет в СФ исполнительный орган государственной власти Орловской области. Является членом комитета СФ по социальной политике.


Владимир Круглый хорошо известен орловцам. Он продолжатель династии врачей, кандидат медицинских наук. До наделения полномочиями члена Совета Федерации он работал заместителем главного врача по хирургической работе Детской областной клинической больницы им. З.И. Круглой. Награжден орденом Дружбы. Владимиру Игоревичу Круглому присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Владимир Круглый активно сотрудничает с нашей телерадиокомпанией. Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет Владимира Игоревича с юбилеем!



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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