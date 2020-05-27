Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В списке зараженных - пять работников и девять воспитанников орловского Дома ребенка. Какие меры принимают следователи и прокуроры?

- Когда из кранов орловцев будет идти чистая вода? Ответ на этот вопрос сейчас ищут специалисты.

- В Орле откроется первая модельная библиотека.

- Наши выпускники рассказали на всю страну о своих школьных годах.

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Вести-Орёл

27 мая 2020 года



