332 орловца с начала сезона пострадали от укусов клещей Из них 177 детей. Цифры приводит региональный Роспотребнадзор.





При этом число обращений по сравнению с прошлым годом снизилось на треть. По результатам лабораторных исследований инфицированность клещей боррелиями составила чуть больше 19 процентов.





Надежда Невматулина

27 мая 2020 года



