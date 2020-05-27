В Орловской области отделы соцзащиты населения возобновят прием граждан с 1 июня

Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи. Всего будут открыты 30 филиалов во всех районах и городах области, сообщает информационный портал Орловской области.





Надежда Невматулина

27 мая 2020 года



