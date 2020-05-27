Десятиклассник орловской гимназии № 16 стал ведущим онлайн-марафона Министерства просвещения

Максим Мысин был признан лучшим из трех тысяч участников конкурса Российского движения школьников «Лига Ораторов». Участие в онлайн-марафоне «Последний звонок» приняла и выпускница той же гимназии Елена Мерцалова.





Надежда Невматулина

27 мая 2020 года



