Орловцы могут поддержать своего кандидата в горсовет посредством интернет-голосования

Депутат от 27 округа Орла Александр Родин - специалист в строительной сфере. Использует свои профессиональные знания, чтобы изменить жизнь горожан в лучшую сторону. Жители его округа уже не раз обращались к нему за помощью. Ровные дорожки и аккуратные скамейки - результат совместных усилий. Из ближайших наказов - обеспечить детвору песком и привести в порядок небольшую спортивную площадку. В план предстоящих работ депутат внес и другие задачи. Александр Родин, депутат Орловского городского совета народных депутатов, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»: «Сделать улицу от улицы Генерала Родина до дома 5 А по улице Цветаева. Там где-то метров сто. Постараюсь. В этом году также будет уже включена территория дома № 52 по Наугорской». Задачу использовать свои профессиональные знания, чтобы изменить жизнь горожан к лучшему, ставит перед собой и врач-кардиолог Денис Щвец. В этом году медик с двадцатилетнем стажем работы решил попробовать свои силы в предварительном голосовании. Денис Швец, врач-кардиолог областной клинической больницы, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»: «Конечно, нельзя все сводить только в медицинскую плоскость. Тут и финансовая помощь бюджетным учреждениям, и благоустройство дворовых территорий, скверы, парки, школьное питание, общественный транспорт. Очень много таких кричащих, необходимых, злободневных тем». График работы врача - очень плотный. Особенно сейчас. Но Денис Швец уверен - он найдет время для решения проблем областного центра, если ему предоставят такой шанс. Предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выбора в горсовет состоится с 25 по 31 мая. Поддержать своего кандидата можно через интернет.





Мария Семак

22 мая 2020 года



