На портале Орловской области опубликован пошаговый алгоритм заполнения заявления на получение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

В связи с большим числом обращений от жителей области по вопросам, касающимся заполнения заявления на портале Госуслуг на получение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области подготовил пошаговый алгоритм заполнения заявления.





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



