Заявление в вузы абитуриенты могут подавать до сдачи ЕГЭ В Минобрнауки рассказали о приемной кампании в вузы.





Об изменениях в приемной кампании этого года рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Так, главная особенность этого года – заявление в вузы абитуриенты могут подавать до сдачи ЕГЭ. Несмотря на изменения в графике проведения ЕГЭ прием документов в вузы начнется уже в июне – сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании и до начала сдачи единого государственного экзамена. Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Как только выпускник сдаст ЕГЭ, и его баллы будут внесены в базу, приемной комиссии останется провести рейтингование и зачисление. Также уже в июне документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавали ЕГЭ в 2019 году и ранее.

Документы в вузы в этом году абитуриенты будут подавать дистанционно: через информационные системы университетов или через сервис «Поступи в вуз онлайн». Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов, и в каждом вузе – на три специальности по выбору.

Очная подача документов будет возможна только в тех регионах, где ограничения в связи с распространением COVID-19 будут смягчены. При этом вузы обязаны информировать обо всех изменениях в режиме приемной кампании.

Дополнительные вступительные экзамены, в том числе в творческих вузах, будут также проходить в дистанционном формате.

Подробнее о вступительной кампании этого года – здесь





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



