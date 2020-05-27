среда 27.05.2020 19:57:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Заявление в вузы абитуриенты могут подавать до сдачи ЕГЭ

В Минобрнауки рассказали о приемной кампании в вузы.


Об изменениях в приемной кампании этого года рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
 
Так, главная особенность этого года – заявление в вузы абитуриенты могут подавать до сдачи ЕГЭ. Несмотря на изменения в графике проведения ЕГЭ прием документов в вузы начнется уже в июне – сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании и до начала сдачи единого государственного экзамена. Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Как только выпускник сдаст ЕГЭ, и его баллы будут внесены в базу, приемной комиссии останется провести рейтингование и зачисление. Также уже в июне документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавали ЕГЭ в 2019 году и ранее.
 
Документы в вузы в этом году абитуриенты будут подавать дистанционно: через информационные системы университетов или через сервис «Поступи в вуз онлайн». Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов, и в каждом вузе – на три специальности по выбору.
 
Очная подача документов будет возможна только в тех регионах, где ограничения в связи с распространением COVID-19 будут смягчены. При этом вузы обязаны информировать обо всех изменениях в режиме приемной кампании.
 
Дополнительные вступительные экзамены, в том числе в творческих вузах, будут также проходить в дистанционном формате.
 
Подробнее о вступительной кампании этого года – здесь.



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.