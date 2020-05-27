СК инициировал доследственную проверку по факту обрушения кровли в нежилом помещении многоквартирного дома в Орле Проверка инициирована по сообщениям региональных СМИ.





Обрушение кровли произошло в нежилом помещении многоквартирного дома, расположенного в Советском районе города Орла.

Предварительно установлено, что в пристройке жилого дома № 23 по улице Наугорское шоссе города Орла произошло обрушение потолочного перекрытия кровли. В результате обрушения никто не пострадал.

На месте происшествия проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



