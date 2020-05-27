В Орле реализуется проект «Помоги учиться дома»

Партийная акция «Единой России» проходит по всей стране. В ее рамках школьникам вручают в подарок гаджеты, ведь ребятам пришлось осваивать новый формат обучения - дистанционный. Орел не стал исключением, и сегодня подарок получила одна из школьниц - десятиклассница Кристина Журавева. Девочка - из малообеспеченной семьи. Приобрести хорошую технику самостоятельно им было не по силам.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Детям из малообеспеченных семей необходимо помогать покупать гаджеты - ноутбуки, компьютеры, для того чтобы хорошо и качественно учиться. И вот мы приняли решение, и за счет партийных взносов купили и подарили ноутбук данной семье».

Впереди у Кристины - 11 класс. Решающий год перед сдачей ЕГЭ, и новый ноутбук девушке в этом поможет.

Поддержать особо уязвимые категории граждан - одна из главных задач в период пандемии. Два месяца в Орле работает волонтерский центр «Единой России». Здесь дежурят неравнодушные люди, такие как актриса драмтеатра Нелли Галченко. Она уверена - участвовать в жизни общества нужно всегда, будь то испытание новым вирусом или формирование органов муниципальной власти. Сейчас в областном центре проходит процедура предварительного голосования.

Нелли Галченко, волонтёр, режиссер-постановщик, актриса ОГАТ им. И. С. Тургенева: «Предварительное голосование дает возможность жителям нашего города познакомиться с кандидатами поближе и выбрать достойного. Вы выбираете кандидата, и этим самым решаете свою судьбу, своими руками, своим голосом».

На то, чтобы определиться со своим выбором у жителей областного центра есть несколько дней - до 31 мая. Поддержать своего кандидата от «Единой Россия», который будет участвовать в предстоящих выборах в горсовет, можно на сайте предварительного голосования партии.