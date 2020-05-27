Обрушение кровли в спортзале на Наугорском шоссе в Орле связывают с износом металлоконструкций Сообщение об обрушении поступило в полдень. На место происшествия сразу выехали все оперативные службы.





Обрушение общей площадью около 100 квадратных метров произошло в спортзале, который находился в пристройке между домами № 23 и № 25 по Наугорскому шоссе. Здесь в апреле стартовали работы по капитальному ремонту кровли. Завершить его по плану должны были к 1 июня этого года. Работы проводились в рамках контракта с региональным Фондом капитального ремонта. Олег Милешкин, начальник отдела фонда капитального ремонта в Орловской области: «Износ металлоконструкций в связи с тем, что кровля текла, там даже сейчас видно не вооруженным глазом это большая коррозия и прогнивание несущих металлических опор». Это вскрылось, когда работы уже стартовали и кровлю открыли. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В конце апреля было вместе подрядчиком направлено обращение городским властям о том, чтобы приостановить работы. Они были приостановлены именно в этой части в силу выявленного риска. Но, к сожалению, ситуация произошла, и сейчас наша задача обеспечить безопасность всех жильцов». Во время обвала в спортзале никто не пострадал. Все занятия были приостановлены из-за пандемии. А вот жители домов, в основном, находились в своих квартирах. Квартира Галины Буриличевой имеет общую со спортзалом стену. Галина Буриличева, жительница г. Орла: «Был гул слышен сильный. Мы, естественно, все выбежали из комнаты. Но теперь как я буду заходить, как я буду спать - у меня ребенок маленький, я не знаю». Решение о том, насколько безопасно проживание в 23-м и 25-м домах, будет принимать специальная комиссия. Проверки уже начались. Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратурой Орловской области: «Будет проверено исполнение жилищного законодательства, а также исполнение уполномоченными органами требования законодательства обеспечение безопасности при эксплуатации и содержание здания сооружения, в том числе жилищного фонда». На месте все детали происшествия выяснял и следственный комитет. По мнению следователей, налицо нарушение техники безопасности. Евгений Летов, и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «По данному факту проводится проверочные мероприятия. На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят следователи криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего». Одними из первых на место происшествия приехали спасатели. Они провели визуальный осмотр и приступили к разбору завалов. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Спасателями будут приняты меры по снятию конструктивных элементов, которые угрожают падению, но в дальнейшем будет принято решение или по восстановлению, или сносу, но это решение уже будет принимать правительство города Орла и области». Именно для этого незамедлительно провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В доме № 23 отключили газ, если понадобится, перекроют и в 25-м. Подходы к зданию ограничат. На месте круглосуточно будут дежурить наряды полиции. Специалисты дадут оценку аварийности жилых домов, обследуют квартиры, имеющие общую стену со спортзалом. От их решения будут зависеть дальнейшие действия властей и судьба жильцов.





Анна Вайсергисер

27 мая 2020 года



