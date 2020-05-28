Их задача - остановить инфекцию

Сотрудники орловской станции дезинфекции выезжают в очаг заражения, чтобы тщательно все обработать - от стен помещения, в котором находился заболевший, до предметов быта. Обеспечены ли они необходимыми средствами и насколько плотный график работы?

Плотные герметичные комбинезоны скрывают фигуру, видны только глаза. В этом защитном костюме женщинам приходится работать по много часов. Но - что делать, говорят сотрудники, только так можно максимально снизить риск заражения - ведь дезинфекцию проводят в очагах распространения коронавируса. Выезжают и днем, и ночью. График устанавливает пандемия. География - вся область. Различные учреждения, организации, жилые дома. Нагрузка возросла настолько, что, буквально, рук не хватает.

Галина Волянюк, главный врач Орловской дезинфекционной станции: «Вынуждены были резервные дезбригады сформировать еще - из сотрудников отдела профилактической дезинфекции».

Но все обеспечены защитными костюмами. Достаточно и средств для обработки. В этом году обновили оборудование и приобрели специальный автомобиль.

Галина Волянюк, главный врач Орловской дезинфекционной станции: «Нам выделили средства на приобретение передвижной дезкамерной установки, которая проводит обеззараживание вещей из инфекционных очагов».

Еще бы, говорят на станции, было время на отдых. О полноценных обедах давно забыли, и до магазина дойти некогда. Поблагодарить за работу и поддержать - с этой целью станцию дезинфекции посетили депутаты Областного совета и руководитель одного из городских предприятий. О перспективах тоже поговорили. А именно озвучили проблемы. Станция нуждается в новом транспорте. Средства на его приобретение планируют выделить в 2021 году.

Пока, как отметили на станции, сил и средств для работы, несмотря на нагрузку, хватает. Дело за главным - остановить пандемию.