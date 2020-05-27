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В мае 148 соцработников Орловской области получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета

Речь идет о работниках стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения.


Как сообщила руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина, с Министерством труда и социальной защиты РФ 25 мая заключено соглашение о предоставлении региональному бюджету свыше 32,6 млн рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам. В настоящее время свыше 5,2 млн рублей, выделенные на эти цели, направлены в подведомственные департаменту учреждения.
 
Стимулирующие выплаты работники обозначенных соцучреждений получат до 29 мая. Это выплаты за период с 15 апреля по 25 мая 2020 года сотрудникам учреждений социальной защиты, в которых введен особый режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) проживания сотрудников.
 
Также в регионе стимулирующие выплаты из федерального и регионального бюджетов продолжают получать медицинские работники, помогающие пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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