Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле произошло обрушение крыши спортзала. Кто ответит за ЧП и его последствия? Теперь в этом разбираются правоохранители.





- Что мешает Орловщине приступить к снятию ограничений? Ответы на вопросы искали сегодня на заседании оперштаба.





- Кто сегодня хранит книги? Какая она - библиотека XXI века?