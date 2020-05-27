Андрей Клычков: «Масочный режим продлится гораздо дальше» Губернатор Орловской области рассказал об ограничительных мерах во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Было дано поручение администрации в ближайшее время подготовить ограничительные мероприятия на дальнейший период. Но я думаю, что с учетом того, что мы не переходим пока ко второму этапу, есть основания говорить, что будут и дальнейшие заражения. Поэтому я думаю, что первую половину июня точно будут сохраняться ограничительные мероприятия».





Артемий Лукьянчиков

27 мая 2020 года



