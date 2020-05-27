Красный мост могут начать ремонтировать в ближайшее время Об этом глава Орловщины Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я думаю, что мы в ближайшее время объявим конкурсные процедуры, для того чтобы в этом году уже начать работу по Красному мосту, без его перекрытия. Вначале археология и перенос коммуникаций, а в следующем году уже активно приступить к ремонту».





Артемий Лукьянчиков

27 мая 2020 года



