Андрей Клычков: «Не только Соловей Разбойник, но и Кощей Бессмертный является символом Орловской области» Глава региона с сожалением отметил большое количество людей на улицах Орла.





Андрей Клычков: «Выглянул я в окно, посмотрел на количество людей, детей – думаю, что не только Соловей Разбойник, но и Кощей Бессмертный является символом Орловской области. Конечно, все уже устали сидеть дома, все уже хотят на улицу пойти, и это понятно. Люди уже и работать хотят, и учиться, и к нормальной жизни вернуться. И в этом правда. Но совершенно точно мы видим, что сегодняшняя статистика – немаленькая – показывает риск заражения, и большое количество людей, к сожалению, заболевает. И, к сожалению, в структуре заболеваемости те, кто работает с больными, в организациях, не берегут себя и потом подставляют все коллективы. За последние два дня и в сегодняшней статистике больше 50 человек – те, кто в очагах. Кто-то один принес, и другие заболели». На сегодняшний день в Орловской области 81 новый случай заражения коронавирусом . Всего в регионе зарегистрировано 2023 случая с начала наблюдений. Число больных в настоящее время 1008 человека. Выздоровели – 999. Умерло 16 человек.





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



