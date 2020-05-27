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Андрей Клычков: «Не только Соловей Разбойник, но и Кощей Бессмертный является символом Орловской области»

Глава региона с сожалением отметил большое количество людей на улицах Орла.


Андрей Клычков: «Выглянул я в окно, посмотрел на количество людей, детей – думаю, что не только Соловей Разбойник, но и Кощей Бессмертный является символом Орловской области. Конечно, все уже устали сидеть дома, все уже хотят на улицу пойти, и это понятно. Люди уже и работать хотят, и учиться, и к нормальной жизни вернуться. И в этом правда. Но совершенно точно мы видим, что сегодняшняя статистика – немаленькая – показывает риск заражения, и большое количество людей, к сожалению, заболевает. И, к сожалению, в структуре заболеваемости те, кто работает с больными, в организациях, не берегут себя и потом подставляют все коллективы. За последние два дня и в сегодняшней статистике больше 50 человек – те, кто в очагах. Кто-то один принес, и другие заболели».
На сегодняшний день в Орловской области 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2023 случая с начала наблюдений. Число больных в настоящее время 1008 человека. Выздоровели – 999. Умерло 16 человек.



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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