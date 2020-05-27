Андрей Клычков прокомментировал решение президента об усилении мер поддержки В частности, речь идет о том, что минимальное пособие по безработице будет утроено с 1 мая на три месяца. Кроме того, руководители ИП, закрывшие свое дело, смогут получить максимальное пособие по безработице.





Андрей Клычков: «Буквально несколько слов по решениям, которые : «Буквально несколько слов по решениям, которые поддержал президент . Они как раз отвечают на огромное количество вопросов от тех, кто потерял работу, кто встал на биржу, это касается и ИП, кто прекратил деятельность, кто потерял работу до 1 марта. Итак, президентом поддержано предложение утроить минимальное пособие по безработице с 1 мая на три месяца; второе: продлить на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права; третье: распространить детские выплаты в 3 тысячи рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта. Была ситуация, что получая полторы тысячи рублей, люди не имели возможности получить 3 тысячи рублей на ребенка. Думаю, что в ближайшие дни, через решения правительства, этот вопрос будет закрыт.



И - выплачивать ИП, закрывшим свое дело, получать максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей – потому что получалось, объективно говоря, не справедливо, что их работники (при закрытии ИП) могли получить 12 130 после 1 марта, а сам руководитель ИП не мог этого сделать и получал минимально 1500».





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



