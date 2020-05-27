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В Орловской области с 1 июня возможно открытие непродовольственных магазинов

Об этом говорил губернатор Андрей Клычков в вечернем прямом эфире в соцсетях.


Андрей Клычков: «С учетом того, что мы не переходим пока ко второму этапу, у нас есть основания говорить о том, что будут у нас и дальнейшие заражения, и мы вниз не  идем, я думаю, что первую половину июня точно будут сохраняться ограничительные мероприятия, которые мы проведем через региональный штаб. 
 
Сегодня мы обсуждали те меры, которые необходимо принять для экономики. Сегодня дано поручение. И я думаю, что это правильно. Видя, в том числе, и структуру заражений, и то, что наш бизнес готов на сегодняшний день идти не только навстречу, а обеспечивать собственными силами меры безопасности для тех, кто работает, дал поручение подготовить отработку взаимоотношений и декларацию безопасности с реализацией непродовольственных товаров – речь не идет про большие торговые центры, а про магазины с отдельными входами, где есть возможность обеспечить и меньшую пропускную способность, и контроль, чтобы мы 1 июня их открыли.
 
Я думаю, четырех - пяти дней достаточно, для того чтобы отработать со всеми, договориться по мерам, и 1 июня – надеюсь, что ситуация улучшится – мы откроем непродовольственную часть».



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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