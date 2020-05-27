Андрей Клычков готов обсудить возможность возобновления деятельности сферы услуг в Орловской области

Андрей Клычков: «Я прочитал материал о том, то волосы тоже переносят вирус. Но, все равно, с учетом всех показаний, заключений и позиции Роспотребнадзора, стоит в кратчайший период отработать со сферой услуг – когда и как они могут открыться и работать».





Орловское Информбюро

27 мая 2020 года



