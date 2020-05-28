В Орловской области 59 новых случаев COVID-заражений Всего на Орловщине зарегистрировано 2082 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области за минувшие сутки был выявлен 59 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время 1018 человека. Выздоровели – 1046. Умерло 18 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 23. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.







Орловское Информбюро

28 мая 2020 года



