Спасатели МЧС провели дезинфекцию автовокзала Орла

За день на орловском автовокзале проходят сотни человек. Риск заражения вирусом высок. Поэтому регулярная санитарная обработка здания очень важна. В это непростое время сотрудники МЧС наряду с представителями других экстренных служб продолжают нести службу. В поле зрения все общественные места, предприятия и организации города. На автовокзале личный состав работал в индивидуальной защите. Специалисты обработали все служебные помещения, лестницы и, конечно, самое главное - это места высадки и посадки пассажиров, и даже сами автобусы. Общая площадь обработанных помещений составила 2 тысячи квадратных метров, лестничных маршей - около 200 квадратных метров. В общей сложности 9 тысяч квадратных метров обеззаражены. Дезинфекцию проводили в ночное время - в тот момент, когда автовокзал закрыт.





Всеволод Трифонов

28 мая 2020 года



