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Оформить лицензию на продажу ветпрепаратов можно дистанционно

Об этом сообщает орловское управление Россельхознадзора.


Лицензия на продажу ветпрепаратов необходима зоомагазинам, киоскам, торгующим лекарственными средствами для животных и ветеринарным аптекам. А также предприятиям оптовой торговли и компаниям, производящим и поставляющим данные препараты. Порядок действия для оформления и переоформления документа опубликован на официальном сайте территориального управления Россельхознадзора.
 
Лариса Гринкевич, старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения - лицензии - частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрено административная ответственность с наложением штрафных санкций в размере от 4 до 50 тысяч рублей, с конфискацией продукции».



Антон Киселёв
28 мая 2020 года
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