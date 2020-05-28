Оформить лицензию на продажу ветпрепаратов можно дистанционно Об этом сообщает орловское управление Россельхознадзора.





Лицензия на продажу ветпрепаратов необходима зоомагазинам, киоскам, торгующим лекарственными средствами для животных и ветеринарным аптекам. А также предприятиям оптовой торговли и компаниям, производящим и поставляющим данные препараты. Порядок действия для оформления и переоформления документа опубликован на официальном сайте территориального управления Россельхознадзора. Лариса Гринкевич, старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения - лицензии - частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрено административная ответственность с наложением штрафных санкций в размере от 4 до 50 тысяч рублей, с конфискацией продукции».





Антон Киселёв

28 мая 2020 года



