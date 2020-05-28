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Сегодня - День пограничника

Поздравления принимают все, кто охраняет рубежи Родины на земле, на воде и в небе. Традиционно в Орле этот праздник отмечали митингом в сквере Танкистов, но в условиях пандемии массовые мероприятия проводить не будут.


В 2016 году в Орле была создана общественная организация «Пограничник», в которую входят ветераны пограничных войск. Она объединяет не только тех, кто нес службу на границах России, но и родственников, и молодежь - проводится серьезная патриотическая работу со школьниками, юнармейцами. Для них проводят уроки мужества, на которых рассказывают о наших земляках, погибших в Афганистане, Чечне, Халхин-Голе и других военных конфликтах. Ребята изучают азы службы в армии, вместе со старшими товарищами приводят в порядок мемориалы, несут почетный караул в сквере Танкистов. Силами общества организуются выставки.

Сейчас, в условиях пандемии, проводить массовые мероприятия нельзя, но без внимания в преддверии праздника пограничники не остались. Ветеранам вручили памятные медали, а накануне к мемориалу 34-го пограничного полка в Мценске представитель общества возложил цветы от лица всех орловцев.


Мария Семак
28 мая 2020 года
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