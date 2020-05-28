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Юная орловчанка Евгения Дрябжинская стала победителем всероссийского конкурса рисунков «Мир без войны»

Кстати, орловцы стали одними из самых активных участников конкурса.


Итоги конкурса подвел Красногорский филиал Музея Победы. В творческом состязании участвовали дошкольники и младшеклассники из десятков регионов России. Музей предложил ребятам нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне.
 
Орловцы стали одними из самых активных участников конкурса. Третье место заняли Валерия Козлова (8 лет) и Егор Семенихин (9 лет). Приз «За необычную технику исполнения» получила Сияна Злобина (5 лет), а приз «Зрительских симпатий» и одновременно третье место среди детей получила 7-летняя Полина Богомолова, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Посмотреть работы юных художников можно на виртуальной выставке на официальном сайте музея.






 



Орловское Информбюро
28 мая 2020 года
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