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В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»

Это дань уважения и признательности медикам, которые оказались на передовой борьбы с пандемией ради жизни и здоровья людей. Инициатором акции выступает МИА «Россия сегодня» при поддержке ВГТРК.


Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад скорой помощи, о волонтерах - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут прислать свои истории на адрес breathe@rian.ru.
 
Узнать подробности можно на сайте РИА НОВОСТИ. Там же 8 июня откроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно и нужно уже сегодня.

Давайте расскажем о врачах нашего региона!

Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня.

Народная история: как появилась акция "Пожалуйста, дышите!"




Орловское Информбюро
28 мая 2020 года
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