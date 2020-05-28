В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»

Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад скорой помощи, о волонтерах - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут прислать свои истории на адрес breathe@rian.ru
.
Узнать подробности можно на сайте РИА НОВОСТИ
. Там же 8 июня
откроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно и нужно уже сегодня.
Давайте расскажем о врачах нашего региона!
Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня.