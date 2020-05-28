В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» Это дань уважения и признательности медикам, которые оказались на передовой борьбы с пандемией ради жизни и здоровья людей. Инициатором акции выступает МИА «Россия сегодня» при поддержке ВГТРК.





Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад скорой помощи, о волонтерах - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут прислать свои истории на адрес breathe@rian.ru 8 июня откроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно и нужно уже сегодня.



Давайте расскажем о врачах нашего региона!



Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня. Узнать подробности можно на сайте РИА НОВОСТИ . Там жеоткроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно и нужно уже сегодня.Давайте расскажем о врачах нашего региона!Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня. Народная история: как появилась акция "Пожалуйста, дышите!"





Орловское Информбюро

28 мая 2020 года



