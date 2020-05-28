В Орловскую область поступила очередная партия средств защиты для медиков Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил губернатор Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «Продолжаем вести закупочный процесс средств индивидуальной защиты для наших медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией. Сегодня поступили дополнительные партии СИЗов: по 10 тысяч (!) медицинских одноразовых халатов и высокотехнологичных защитных костюмов, а также 15 тысяч респираторов FFP3 и FFP2. ﻿Мы стараемся выбирать комфортные и максимально надежные варианты защиты медиков от вирусной угрозы на рабочем месте. Все эти средства должны стать прочным барьером между здоровьем врачей, медсестёр, санитаров и стихией COVID-19».





Орловское Информбюро

28 мая 2020 года



