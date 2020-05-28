Хранители книг отметили свой праздник Всероссийский день библиотек из-за пандемии прошел в этом году удаленно от читателей.





Уже почти два месяца все орловские библиотеки работают в режиме онлайн.

Свои поздравления хранителям книг передали читатели, представители власти и даже сотрудники Росгвардии.





Татьяна Тимохина

28 мая 2020 года



