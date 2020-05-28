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В Орле одновременно на 11 улицах идут работы по укладке асфальта

Работы, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ведут шесть подрядчиков.


Капитальный ремонт асфальтового полотна по улице Розы Люксембург на участке между Комсомольской и Черкасской обещают закончить до 1 июля. К этому моменту будет открыто и движение по мосту Дружбы. Тот же подрядчик ведет ремонтные работы в переулке Южном, там завершено фрезерование, уложен выравнивающий слой. 
 
Национальный проект «БКАД» оставит свой след и на улице Васильевской. Здесь идут работы полным ходом. Уже сняли первый слой асфальта. С двух сторон новую дорогу будут обрамлять пешеходные дорожки. Тротуары - заасфальтируют. В контракте прописан ремонт заездных карманов, установка бордюров. Канализационные люки выведут по уровню асфальта. Запланировано также обустройство газонов и опиловка деревьев. Опиловку деревьев на Васильевской провели перед началом дорожных работ.
 
Александр Митькин, представитель подрядчика: «Опыт у нас есть. В Орле мы работаем уже третий год. До этого мы работали в Москве и Московской области. Проблем не было. Срок сдачи 31 августа».
 
Гарантийные обязательства будут действовать в течение четырех лет. 
 
На днях ожидается приемка участка дороги по Московскому шоссе. А по улице Старо-Московской - ее тоже ремонтируют в рамках национального проекта - подрядчику придется временно с 28 мая по 31 августа ограничить движение. Помимо этого в Орле отремонтируют еще больше десятка улиц. На это из регионального Дорожного фонда выделено порядка 100 миллионов рублей.
 
Артём Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Будет отсыпано асфальтогранулятом 11 дорог. Контракт проторгован, выиграла его «Спецавтобаза», сейчас он на стадии заключения. Будут сделаны некоторые улицы, такие как улица Бурова, в торгах переулок Левоовражный». 
 
Помимо отсыпки асфальтогранулятом, на ряде улиц будут отремонтированы тротуары. К работам приступили на Наугорском шоссе и на Первой Посадской.



Анна Вайсергисер
28 мая 2020 года
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