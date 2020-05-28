На Орловщине продолжаются противопожарные рейды по дачным массивам Накануне сотрудники МЧС вместе с лесничими побывали в дачном товариществе, расположенном на границе с Левым Стрелецким урочищем в Знаменке.





Дачников призывали не жечь мусор и сухую траву на своих участках и местах общего пользования, чтобы не допустить лесных пожаров. Также им подробно рассказали об основных причинах возникновения возгораний и профилактике пожаров. Для профилактики, кстати, достаточно своевременно очищать территорию СНТ от мусора и сухостоя и не загораживать проезд для спецтехники.



Также всем хозяевам участков раздали памятки. А одного из дачников поймали на нарушении - он выбрасывал землю на прилегающую к лесу территорию. Нарушителю было сделано предупреждение. Срок устранения – неделя.





Антон Киселёв

28 мая 2020 года



