Шестеро юных орловцев получили путевку в образовательный центр «Сириус»

Они отличились в федеральном конкурсе «Большие вызовы».

Орловские школьники прошли обучение в центре «Созвездие Орла», который был создан год назад в рамках нацпроекта «Образование».

Несмотря на то, что последние два месяца обучение проходило дистанционно, из 300 учащихся центра 33 школьника вышли в финал и защищали свои проектные работы очно. Шестеро учащихся 8-х и 10-х классов по разным номинациям стали победителями и призерами финального этапа.