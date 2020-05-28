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Шестеро юных орловцев получили путевку в образовательный центр «Сириус»Они отличились в федеральном конкурсе «Большие вызовы».
Орловские школьники прошли обучение в центре «Созвездие Орла», который был создан год назад в рамках нацпроекта «Образование».
Несмотря на то, что последние два месяца обучение проходило дистанционно, из 300 учащихся центра 33 школьника вышли в финал и защищали свои проектные работы очно. Шестеро учащихся 8-х и 10-х классов по разным номинациям стали победителями и призерами финального этапа.
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Все они будут приглашены в сентябре и октябре на очные смены в «Сириус», чтобы совершенствовать свои навыки в научный деятельности и совершенствовать свое мастерство».
Татьяна Тимохина
28 мая 2020 года