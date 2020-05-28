Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сутки спустя. В причинах обрушения кровли в спортзале разбираются правоохранители.

- Кто спешит на помощь в очаги распространения? Мы провели несколько часов на дежурстве с сотрудниками станции дезинфекции.

- Без торжеств. Сегодня российские пограничники отмечают профессиональный праздник.

- В графике ремонта дорог - 11 объектов в Орле. Мы посетили некоторые из них и узнали, как идут работы.

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Вести-Орёл

28 мая 2020 года



