Минпросвещения разработало проект нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году

Выпускники смогут получить их без сдачи итоговых экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В текущем году из-за пандемии коронавируса в России намерены не применять действующий порядок выдачи аттестатов. Об этом пишет «Парламентская газета»



Выпускникам 9-х классов предлагают выдавать:



• аттестат об основном общем образовании и приложение к нему, если школьники завершили обучение, имеют оценки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и получили «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку;

• аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему, если выпускники завершили обучение, имеют итоговые оценки «отлично» по всем предметам и получили «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.

Выпускники 11-х классов получат:



• аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему, если они завершили обучение, имеют отметки «удовлетворительно» по всем предметам и получили «зачёт» за итоговое сочинение (изложение);

• аттестат о среднем образовании с отличием и приложение к нему, если выпускники завершили обучение, имеют отметки «удовлетворительно» по всем предметам, а также получили «зачёт» за итоговое сочинение (изложение).



Документом также предлагается выставлять в аттестат итоговые отметки по учебным предметам за 9-й класс, определяя их путём среднего арифметического значения за четверти (триместры). А итоговые оценки за 11-й класс предлагают определять как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) отметок за каждый год обучения.



Выпускникам, обучавшимся в форме семейного образования, в аттестат будут выставлены отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, которую они проходили в «прикреплённой» школе.

Получить аттестат можно дистанционно



• Выпускник может обратиться в школу с просьбой направить ему аттестат через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

• Кроме того, он вправе в электронной форме обратиться в школу с просьбой о направлении ему скан-копии оригинала аттестата, а оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования.