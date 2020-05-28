В Орле начали сносить «карточный домик» О сносе дома на набережной Дубровинского, 68 в своем сетевом аккаунте сообщил мэр Орла Василий Новиков.





Василий Новиков: «Друзья! Спешу поделиться замечательной новостью. Начали сносить дом по набережной Дубровинского, 68».

О том, что «карточный домик» снесут до 30 мая, О том, что «карточный домик» снесут до 30 мая, сообщал губернатор области Андрей Клычков.

«Карточным домиком» в Орле называют многоквартирный дом на набережной Дубровинского № 68, где в 2017 году «Карточным домиком» в Орле называют многоквартирный дом на набережной Дубровинского № 68, где в 2017 году рухнула стена . Спустя время дом был расселен. За свое имущество дольше всех боролся Егор Поляков. ГТРК «Орел» рассказывала о нем в одном из своих материалов.





Орловское Информбюро

28 мая 2020 года



