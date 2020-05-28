С 1 по 15 июня орловцы останутся без горячей воды

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С 1 по 15 июня орловцы останутся без горячей водыВ Орле приступают к гидравлическим испытаниям и ремонтам магистральных и квартальных тепловых сетей в областном центре.
В связи с предстоящими работами с 1 по 15 июня для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, - сообщает пресс-служба орловского филиала ПАО «Квадра».
«Гидравлические испытания - обязательное мероприятие летней ремонтной кампании, которое позволяет нам своевременно выявить и устранить места повреждений трубопроводов», - пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.
Список адресов
, попадающих в зону отключения горячей воды на время гидравлических испытаний и ремонтов, размещен на сайте
Орловского филиала ПАО «Квадра» в разделе Клиентам/Плановые отключения ГВС.
В случае необходимости график проведения испытаний и ремонтов может быть скорректирован. Обо всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.
Энергетики просят жителей областного центра соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчеру Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону: 55-29-74.
Орловское Информбюро
28 мая 2020 года