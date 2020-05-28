Прокуратура выяснила предварительные причины обрушения крыши спортзала в Орле на Наугорском шоссе ЧП произошло накануне. К счастью, никто не пострадал.





Заказчик капитального ремонта многоквартирного дома получил от надзорного ведомства представление по факту ненадлежащего контроля за ходом работ. Главе администрации Орла было объявлено предостережение, чтобы права жителей дома на безопасные условия проживания не были нарушены. Помимо этого материалы проверки направлены в следственный отдел по Советскому району Орла. Следователям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратуры Орловской области: «Помещение утратило своё функциональное назначение. Ущерб муниципальному образованию город Орёл, в собственности которого находится помещение спортивного зала, составил порядка 13 миллионов рублей».





Антон Киселёв

28 мая 2020 года



