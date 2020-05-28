В Орле в дистанционном формате проходят тренировки и голосование

Чтобы спортсмены школы «Орел-Карат» смогли сохранить физическую форму, один из тренировочных залов превратился в небольшую телестудию. Для съемки тренировки используется телефон. Гимнастический конь выступает в качестве штатива.

Новая реальность диктует свои правила, но не отменяет основных спортивных принципов: дисциплина, тренировки, терпение, трудолюбие. В «Орел-Карат» не просто осваивают искусство единоборства - здесь воспитывают характер и учат активной жизненной позиции.

Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Сегодня спортсмены школы «Орёл-Карат» активно принимают участие в предварительном голосовании. Они сделают свой правильный выбор - выбор молодого, активного, умного человека, который понимает уже не только в спорте, но и разбирается уже и в жизни, и в политике».

На партийном сайте «Единой России» предварительного голосования можно ознакомиться со всеми кандидатами. И нажатием одной кнопки выразить своей мнение. Идти никуда не надо. В условиях пандемии процедура проводится в электронном формате. Можно проголосовать через телефон.

В списке кандидатов представители самых разных профессий - юристы, врачи, педагоги, бизнесмены. Всего 111 человек. Предварительное голосование продлится до 31 мая. Свой выбор уже сделали больше 8 тысяч человек.