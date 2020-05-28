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В Орле в дистанционном формате проходят тренировки и голосование


Чтобы спортсмены школы «Орел-Карат» смогли сохранить физическую форму, один из тренировочных залов превратился в небольшую телестудию. Для съемки тренировки используется телефон. Гимнастический конь выступает в качестве штатива.
 
Новая реальность диктует свои правила, но не отменяет основных спортивных принципов: дисциплина, тренировки, терпение, трудолюбие. В «Орел-Карат» не просто осваивают искусство единоборства - здесь воспитывают характер и учат активной жизненной позиции. 
 
Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Сегодня спортсмены школы «Орёл-Карат» активно принимают участие в предварительном голосовании. Они сделают свой правильный выбор - выбор молодого, активного, умного человека, который понимает уже не только в спорте, но и разбирается уже и в жизни, и в политике».
 
На партийном сайте «Единой России» предварительного голосования можно ознакомиться со всеми кандидатами. И нажатием одной кнопки выразить своей мнение. Идти никуда не надо. В условиях пандемии процедура проводится в электронном формате. Можно проголосовать через телефон. 
 
В списке кандидатов представители самых разных профессий - юристы, врачи, педагоги, бизнесмены. Всего 111 человек. Предварительное голосование продлится до 31 мая. Свой выбор уже сделали больше 8 тысяч человек.



Мария Семак
28 мая 2020 года
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