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С «карточным домиком» в Орле простились его бывшие жители

В Орле начали сносить дом на набережной Дубровинского. Три года назад там произошло обрушение. На демонтаж строения отведен месяц.


Дом на набережной Дубровинского давно стал местной достопримечательностью. Разговоры о его сносе начались в 2017 году, и вот, наконец, они перешли в действие. Пока из техники на объекте работает один экскаватор. Задача - подготовить площадку. Основные работы начнутся через пару дней. Одними из первых, кто пришел понаблюдать за демонтажем «карточного домика», стали уже бывшие жители. 
 
Официального решения о том, что появится на месте снесенного дома, еще нет. Точно известно одно: строительству – быть. Но сначала демонтаж. 
 
Артём Москвичеков первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Контракт заключен 21 мая. Заключен он на сумму 3 миллиона 857 тысяч рублей. Выиграл его подрядчик ООО «Денсим».
 
Согласно контракту, на снос здания отведено 30 дней. Оплату произведут по факту. Подрядчик уверяет - справятся. На снос уйдет пять-семь дней, в оставшееся время будут расчищать завалы. Единственная сложность - придется более ювелирно работать в момент, когда необходимо будет разобрать дом на стыке с соседним. 
 
Крупные и мелкие обломки вывезут с территории на полигон. Договор заключен с двумя организациями по приему твердых бытовых отходов.



Анна Вайсергисер
28 мая 2020 года
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