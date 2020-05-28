С «карточным домиком» в Орле простились его бывшие жители

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С «карточным домиком» в Орле простились его бывшие жителиВ Орле начали сносить дом на набережной Дубровинского. Три года назад там произошло обрушение. На демонтаж строения отведен месяц.
Дом на набережной Дубровинского давно стал местной достопримечательностью. Разговоры о его сносе начались в 2017 году, и вот, наконец, они перешли в действие. Пока из техники на объекте работает один экскаватор. Задача - подготовить площадку. Основные работы начнутся через пару дней. Одними из первых, кто пришел понаблюдать за демонтажем «карточного домика», стали уже бывшие жители.
Официального решения о том, что появится на месте снесенного дома, еще нет. Точно известно одно: строительству – быть. Но сначала демонтаж.
Артём Москвичеков первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Контракт заключен 21 мая. Заключен он на сумму 3 миллиона 857 тысяч рублей. Выиграл его подрядчик ООО «Денсим».
Согласно контракту, на снос здания отведено 30 дней. Оплату произведут по факту. Подрядчик уверяет - справятся. На снос уйдет пять-семь дней, в оставшееся время будут расчищать завалы. Единственная сложность - придется более ювелирно работать в момент, когда необходимо будет разобрать дом на стыке с соседним.
Крупные и мелкие обломки вывезут с территории на полигон. Договор заключен с двумя организациями по приему твердых бытовых отходов.
Анна Вайсергисер
28 мая 2020 года