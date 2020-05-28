В Ливенском районе в течение семи дней спасатели искали утонувшего в пруду Сегодня поисковые работы завершились.





Как сообщает издание «Уездный город» , 35-летний мужчина утонул 21 мая в пруду села остров Ливенского района в ночное время. Вместе с приятелем он снимал сети, которые они установили в пруду. На следующий день в село прибыли спасатели. Водолазы провели более 30 погружений. Площадь обследования составила более 90 тысяч квадратных метров. Сегодня утром тело извлекли из воды. Это уже втрое происшествие на воде с летальным исходом с начала года.

Фото «Уездный город»





Орловское Информбюро

28 мая 2020 года



