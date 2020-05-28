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В орловской больнице им. Боткина дополнительно будет развернуто 232 коечных места

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков: «Напомню, ранее было принято решение об увеличении коечного фонда медучреждений области для лечения коронавирусных больных.

В частности, в больнице им. Боткина дополнительно будет развернуто 232 коечных места. На сегодняшний день здесь активно ведётся переоборудование корпуса в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Устанавливаются перегородки для шлюзования чистых и грязных зон, 2/3 работ уже проведено. Кроме того, контрагент по кислородоснабжению прокладывает кислородную магистраль по четырём этажам корпуса.
 
Параллельно проводится оснащение корпуса: закупаются пижамы для пациентов и персонала, одноразовая посуда, баки для замачивания СИЗов, усиливается проводка, монтируется сантехника, в том числе стиральные машины, душевые кабины. Заключаются контракты на поставку дополнительного медицинского оборудования.
 
Отмечу, что каждую смену здесь будут работать по 50 сотрудников. Здесь будет 12 реанимационных мест.
 
К сожалению, динамика распространения COVID-19 пока не вселяет оптимизма. Дал поручение ускорить процесс и в кратчайшие сроки запустить корпус. В понедельник планируется завершение всех работ».



Орловское Информбюро
28 мая 2020 года
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