В орловской больнице им. Боткина дополнительно будет развернуто 232 коечных места

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.

Андрей Клычков: «Напомню, ранее было принято решение об увеличении коечного фонда медучреждений области для лечения коронавирусных больных.



В частности, в больнице им. Боткина дополнительно будет развернуто 232 коечных места. На сегодняшний день здесь активно ведётся переоборудование корпуса в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Устанавливаются перегородки для шлюзования чистых и грязных зон, 2/3 работ уже проведено. Кроме того, контрагент по кислородоснабжению прокладывает кислородную магистраль по четырём этажам корпуса.

Параллельно проводится оснащение корпуса: закупаются пижамы для пациентов и персонала, одноразовая посуда, баки для замачивания СИЗов, усиливается проводка, монтируется сантехника, в том числе стиральные машины, душевые кабины. Заключаются контракты на поставку дополнительного медицинского оборудования.

Отмечу, что каждую смену здесь будут работать по 50 сотрудников. Здесь будет 12 реанимационных мест.

К сожалению, динамика распространения COVID-19 пока не вселяет оптимизма. Дал поручение ускорить процесс и в кратчайшие сроки запустить корпус. В понедельник планируется завершение всех работ».