В Орле обсудили вопросы безопасности жителей региона

Совещание в режиме видеоконференцсвязи области провел сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вопросы обеспечения правопорядка остаются в центре внимания властей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая, что впереди – летние каникулы, тема противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде приобретает особую актуальность. Из-за ограничительных мер – очень важно не потерять «живой» контакт с нашей молодежной «аудиторией».

Глава региона акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего межведомственного взаимодействия с МВД, ФСБ, общественными организациями в вопросах профилактики экстремизма. Определяющую роль в работе с молодежью по-прежнему играют образовательные учреждения.

В числе приоритетных вопросов остается контроль за реализацией национальных проектов. Сегодня на их реализацию выделяются значительные средства. Общая задача – обеспечить жесткий контроль за их эффективным и целевым использованием.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.

Как доложили главе региона, в период подготовки и проведения общероссийского голосования личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы, предусмотрено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов, в том числе за счет представителей общественности.

Также были рассмотрены вопросы пассажирских перевозок, предупреждения рецидивной преступности, участия волонтерских организаций в поиске пропавших людей, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

