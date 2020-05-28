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В Орле обсудили вопросы безопасности жителей региона

Совещание в режиме видеоконференцсвязи области провел сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Как отметил глава региона, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вопросы обеспечения правопорядка остаются в центре внимания властей. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая, что впереди – летние каникулы, тема противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде приобретает особую актуальность. Из-за ограничительных мер – очень важно не потерять «живой» контакт с нашей молодежной «аудиторией».
 
Глава региона акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего межведомственного взаимодействия с МВД, ФСБ, общественными организациями в вопросах профилактики экстремизма. Определяющую роль в работе с молодежью по-прежнему играют образовательные учреждения. 
 
В числе приоритетных вопросов остается контроль за реализацией национальных проектов. Сегодня на их реализацию выделяются значительные средства. Общая задача – обеспечить жесткий контроль за их эффективным и целевым использованием.
 
Особое внимание было уделено вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию.
 
Как доложили главе региона, в период подготовки и проведения общероссийского голосования личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы, предусмотрено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов, в том числе за счет представителей общественности.
 
Также были рассмотрены вопросы пассажирских перевозок, предупреждения рецидивной преступности, участия волонтерских организаций в поиске пропавших людей, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
 



Орловское Информбюро
28 мая 2020 года
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