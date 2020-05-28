Орловчанка подозревается в убийстве мужа

53-летний местный житель 25 мая был доставлен в больницу с ножевым ранением, через некоторое время он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье - убийство.

В совершении преступления подозревается 42-летняя супруга потерпевшего, которая при допросе дала показания об обстоятельствах причинения смерти мужу. Установлено, что конфликт произошёл в ходе совместного распития спиртных напитков.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.