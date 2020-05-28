Факты мошенничества, подлога и злоупотребления служебными полномочиями продолжают вскрываться в процессе реализации нацпроектов Об этом орловские полицейские рассказали сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка.





Орловская область в этом году на реализацию национальных проектов получила больше 5 миллиардов рублей. К маю от этой суммы освоено только 13%. При этом уже возбуждено несколько уголовных дел в отношении как должностных лиц, так и подрядных организаций. Всего прошло 117 проверок. Одна из них закончилась для руководителя «Орёлгосзаказчика» уголовным делом. Также в ходе одной из проверок было установлено, что должностными полномочиями злоупотребил руководитель управления коммунальным хозяйством. Уголовное дело также возбуждено. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я прошу «Орёлгосзаказчик», чтобы подобных ситуаций не возникало. Вопрос не только в одном человеке. Вопрос в постоянном контроле со стороны руководителей за этим направлением».





Антон Киселёв

28 мая 2020 года



