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Факты мошенничества, подлога и злоупотребления служебными полномочиями продолжают вскрываться в процессе реализации нацпроектов

Об этом орловские полицейские рассказали сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка.


Орловская область в этом году на реализацию национальных проектов получила больше 5 миллиардов рублей. К маю от этой суммы освоено только 13%. При этом уже возбуждено несколько уголовных дел в отношении как должностных лиц, так и подрядных организаций. Всего прошло 117 проверок. Одна из них закончилась для руководителя «Орёлгосзаказчика» уголовным делом. Также в ходе одной из проверок было установлено, что должностными полномочиями злоупотребил руководитель управления коммунальным хозяйством. Уголовное дело также возбуждено.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я прошу «Орёлгосзаказчик», чтобы подобных ситуаций не возникало. Вопрос не только в одном человеке. Вопрос в постоянном контроле со стороны руководителей за этим направлением».



Антон Киселёв
28 мая 2020 года
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